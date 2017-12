Kortebaandraverij in Beverwijk op losse schroeven: "We hebben hier al zo weinig"

BEVERWIJK - BEVERWIJK Alleen na flinke aanpassingen aan de Breestraat kan de kortebaandraverij in Beverwijk doorgaan. Dat is de conclusie van Aad Pools, 'mister kortebaandraverij'.

Onlangs werd de renovatie van de Breestraat voltooid. De straat is opgeknapt, maar sindsdien veel minder geschikt voor de kortebaandraverij.

Aad Pools, een pikeur uit Uitgeest, kwam vanmiddag zijn licht opsteken in de Breestraat. Dit naar aanleiding van de opmerkingen die Co Backer (Gemeentebelangen Beverwijk) eerder deze week in de raadsvergadering maakte. Backer denkt dat de kortebaandraverij in gevaar is door de aanwezigheid van bloembakken en dieper gelegen putdeksels. "Dat mag niet gebeuren", zegt hij uit zijn hart. "We hebben al zo weinig in Beverwijk."

Pools, die al vijftig keer meereed, ziet het niet zo somber in als Backer, maar denkt wel dat er het nodige moet gebeuren, wil het evenement ook in 2018 kunnen doorgaan. Pools: "De gemeente zal daar bij moeten helpen en zal dat ook wel willen, lijkt me. Het is een prachtig evenement. Het hoort gewoon bij Beverwijk."

De gemeente zegt dat zij ervan uit gaan dat de kortebaandraverij gewoon kan doorgaan.