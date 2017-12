AZ treft PEC Zwolle op 31 januari in bekertoernooi

ALKMAAR - Op 31 januari, 18.30 uur, speelt AZ tegen PEC Zwolle in het bekertoernooi. De Alkmaarders versloegen afgelopen woensdagavond in een spannende wedstrijd Fortuna Sittard. In Limburg leek het erop dat de Jupiler League ploeg ging stunten, maar late treffers van Wout Weghorst, Alireza Jahanbakhsh en Levi Garcia zorgden voor de ommekeer.

PEC Zwolle won op dinsdagavond al hun achtste finale. In Zwolle werd NEC met 2-0 verslagen. De doelpunten kwamen van Youness Mokhtar en Terell Ondaan.



SC Heerenveen

Zaterdagavond speelt AZ de laatste wedstrijd van het jaar. In eigen huis ontvangt de ploeg van John van den Brom SC Heerenveen. "Ook de laatste wedstrijd willen we winnen. Je wilt deze partij ook gewoon winnen want deze uitslag neem je mee de feestdagen in", sprak de trainer.



Competitiewijzigingen

De competitieduels van AZ met Roda JC en FC Twente hebben door het bekerprogramma een andere speeldag gekregen. Op zondag 4 februari (14.30 uur) ontvangt AZ de Limburgers in eigen huis, in plaats van zaterdagavond. Het duel tussen FC Twente - AZ van dinsdag 6 februari is uitgesteld naar 7 februari (18.30 uur).