Burgemeester Edam-Volendam blikt terug op haar eerste jaar: "Leuk én verdrietig"

EDAM-VOLENDAM - Burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam kijkt terug op een jaar met 'leuke én verdrietige dingen'. Dat zegt Sievers in een uitgebreid interview met de lokale omroep L.O.V.E., waarin ze terugblikt op het eerste jaar van haar burgemeesterschap.

De 58-jarige burgemeester is nu precies een jaar aan het werk. Ze vindt het 'leuker dan ze had gedacht', vertelt ze in het lange gesprek.

Ze roemt de contacten met de bewoners en de ambtenaren. Ook vindt ze dat de verschillende kernen binnen de gemeente steeds beter met elkaar samenwerken.