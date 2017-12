Gevaarlijke straat Hoofddorp wordt aangepakt: "Het zal tijd worden"

HOOFDDORP - De wijkraad Floriande reageert gematigd positief over de toezegging van vervoerswethouder Reneman (VVD) dat hij de gevaarlijke verkeerssituatie op de Fanny Blankers-Koenlaan wil aanpakken. Gisteren maakte de wethouder tijdens een raadsvergadering bekend dat hij van plan is om de hele straat opnieuw in te richten.

"Het zal tijd worden", is de eerste reactie van Sebastiaan Boon, voorzitter van de Wijkraad Floriande. De wijkraad strijdt al jaren voor een veiligere straat. Dat er nu gesproken wordt over een compleet nieuwe inrichting van de straat is dan ook goed nieuws. "Al tien jaar worden er slechts kleine aanpassingen gedaan. Maar tot nu toe is het er niet veiliger op geworden."

Maar om van een overwinning te spreken is het nog te vroeg. "Het is wel nog de vraag hoe de wethouder dit gaat doen. Wij blijven er bovenop zitten en zullen hem aan zijn woord houden." De wethouder hoopt halverwege 2018 de plannen rond te hebben.

Dat de wethouder met een plan komt, heeft alles te maken met de komst van bus 341. Sinds 10 december rijdt de nieuwe R-Bus 16 keer per uur door de straat. De wijkraad was hier fel op tegen. "We hadden liever gezien dat de nieuwe bus 341 helemaal niet door de straat rijdt. En gewoon de route volgt van de oude bus 168, die is opgeheven. Dan had meteen heel Hoofddorp-Zuid een goede verbinding gehad. Maar die strijd hebben we verloren."