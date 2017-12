Brand in studentenflat kent schokkende afloop: "Van niks aan de hand naar totale paniek"

NOORD-HOLLAND - Een brand in een benedenwoning van een flat in Diemen kende afgelopen zomer een fatale afloop. In eerste instantie leken er slechts drie gewonden te zijn gevallen, maar later ontdekte de brandweer nog het levenloze lichaam van de 27-jarige David Swart en zijn zwaargewonde vriendin in een van de woningen. NH Telt Af blikt vandaag terug op de schokkendste momenten van 2017 en telt af van 10 naar 1.

10. Kat Mo overleden door rattenklem

Dierenliefhebster Linda Geerts uit Zwanenburg beleefde afgelopen oktober een zeer verdrietig moment. Haar kat Mo kwam vast te zitten in een rattenklem en overleefde het niet. Wie de klem heeft neergezet, is nog steeds onbekend. Linda kan er met haar hoofd niet bij: "Wie heeft er nu zo'n hekel aan dieren?"



9. De eend met de pijl in haar snavel

Een onfortuinlijke moedereend zwom afgelopen zomer rond in de wateren van Oostzaan. Het dier had een pijl door haar snavel gekregen. Redster Marianne Kuller wilde zich wél inzetten voor het dier, aangezien de dierenambulance geen tijd had.



8. Rampenmaand voor basisschool

De leerlingen en leraren van basisschool Het Driespan in Enkhuizen waren in oktober volledig van slag. De school brandde tot aan de grond toe af en alsof dat nog niet erg genoeg was, werd er ook nog eens ingebroken in de noodlocatie die na de brand was opgezet.



7. Wraak met een kettingzaag

Een stel uit Medemblik wordt half januari opgeschrikt door een enorm hard snerpend geluid. Wat blijkt: een krankzinnige man heeft een kettingzaag op de voordeur gezet en zaagt de deur doormidden. Vervolgens gaat hij er vandoor. De beelden zijn bizar.



6. Bijna-dood-ervaringen op kermis

Wie van kermisattracties houdt, kan misschien beter niet naar de volgende video kijken. Daarin is te zien hoe het met de Bungee Katapult-attractie op de Dam in Amsterdam twee keer mis gaat. Een keer raakt de gordel van de attractie deels los. Een paar dagen later schiet een magneet van de attractie dwars door het metalen onderstel.



5. Buurman treft vermoorde buurvrouw aan

Een bewoner van een flat in Zaandam krijgt eind maart de schrik van zijn leven. Hij treft zijn buurvrouw, Pauline Mol, dood aan op de vloer van haar woning. Later blijkt dat de vrouw is vermoord, maar de dader is nog altijd niet gevonden. De man vertelt over zijn schokkende ervaring.



4. Paardenmisbruik schokt eigenaresse

Paarden- en manegehouders in de omgeving Hoorn worden dit jaar opgeschrikt door een paardenmisbruiker die hun stallen binnendringt. Zo ontdekt Roos Blokdijk in maart dat er is ingebroken in haar stal en dat haar paard waarschijnlijk is verkracht. In oktober achterhalen manegehouders op een listige manier de identiteit van de 'verkrachter'.



3. Buurvrouw steekt peuter neer

Ze kwam wel vaker over de vloer, de vrouw die in maart een peuter neerstak toen de moeder van het kind even naar buiten was om te roken. De overbuurvrouw zou in de war zijn geweest. Het kind overleefde de aanval. De verwarde vrouw stapte vervolgens zelf uit het leven. Buren reageerden geschokt.



2. Jongen (16) komt om na messteken

Het lijkt een zinloze daad. In mei dit jaar wordt de 16-jarige Nick Bood neergestoken op straat in Zaandam. Zijn vader, een nieuwsfotograaf, is op dat moment onderweg naar de rampplek om foto's te nemen, niet wetende dat zijn zoon het slachtoffer is. Hij wordt net op tijd geïnformeerd door zijn ex-vrouw. Nick overlijdt die nacht in het ziekenhuis.



1. Flatbrand kost leven van bewoner

Een flatbrand in een studentenflat in Diemen zorgt vroeg in de morgen op 19 juli voor paniek onder de bewoners. Bedreigd door het vuur ontvluchten zij hun woningen. In eerste instantie lijkt de situatie met een sisser af te lopen. Slechts drie mensen raken gewond. Maar uren later vindt de brandweer nog twee slachtoffers in een van de flatwoningen. Het zijn de 27-jarige David Swart en zijn vriendin. Swart is overleden, zijn vriendin is zwaargewond.

NH Nieuws-verslaggever Sam Hagens vertelt in deze video hoe een ogenschijnlijk kalme situatie buiten de flat in een keer volledig omsloeg naar totale paniek.