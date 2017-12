Deel dit artikel:











Klanten in de rij voor laatste knipbeurt bij roddelkoning van Landsmeer Foto: NH

LANDSMEER - Ronald Schutz heeft zijn kapperszaak in Landsmeer nog van zijn vader overgenomen, maar na zestig jaar is het genoeg: "We emigreren naar Kroatië."

Morgen sluiten de deuren definitief van de oude kapperszaak van de man die al decennia lang alle geheimen hoort uit Landsmeer. "De burgemeester komt ook nog langs", vertelt de roddelkoning trots. Vandaag zit de zaak bomvol oude bekenden en vrienden die nog eenmaal door Ron willen worden geknipt. "Ik kwam hier al als een klein jongetje", zegt een man met grijs in zijn haar. Hij betaalt en wenst Ronald het beste. Op het bankje zitten nog drie klantjes. Piet heeft het hoogste woord. "Hoe lang ik hier al kom? Al 25 jaar". Ron roept: "30 jaar." 'Knippen kan je leren'

Er wordt flink gelachen en gegrapt op het hoekje van de Roerdompstraat. Verhalen van vroeger zijn er ook. "Ik heb een man geknipt die blij was, want dan kon -ie de volgende dag goed gekapt in de kist.... Ja, wat moet je dan". Het geheim van een goede dorpskapper zijn is volgens Ron niet het knippen. "Dat kan je leren", legt hij uit. Wat wel? "Het is de truc dat je van iedereen alles hoort, maar het niet verder zegt."