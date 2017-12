Amsterdammer naar Pieter Baan Centrum na seks met meisjes

AMSTERDAM - Een 33-jarige Amsterdammer moet van de rechter voor psychologisch en psychiatrisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. De man zou in juni van dit jaar drie meisjes van vijftien jaar hebben misbruikt en een ander minderjarig meisje van de trap hebben geduwd

De rechtbank in Almelo vindt nader onderzoek naar de gesteldheid van de man nodig, omdat hij al eerder is veroordeeld voor seks met jonge meisjes.

De man stond in juni, op het moment van het misbruik en de mishandeling, nog onder toezicht van de reclassering voor zijn eerdere veroordeling. De man ontkent alle beschuldigingen.

Geloofwaardig

Twee misbruikte meisjes waren weggelopen uit een gesloten jeugdinstelling. Volgens de verdachte vroegen ze hem om onderdak. De meisjes zeggen dat ze zijn weggelokt en gedrogeerd. In een woning in Hengelo maakte de Amsterdammer hun telefoons onklaar. Pas de volgende dag mochten de meisjes weg. De rechter vindt hun verhaal geloofwaardig.



Verschillende reclasseringspogingen en ambulante behandeling van de Amsterdammer zijn mislukt. Ook weigert de man mee te werken aan een nieuw onderzoek. Deskundigen achten de kans dat hij weer in de fout gaat hoog.



Zestien maanden cel

Een 22-jarige medeverdachte, die twee van de meisjes misbruikte, is vrijdag bestraft met zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Hij moet ook een cognitieve vaardigheidstraining volgen.