Vijf jaar cel voor man die medegevangene zo goed als blind maakte

ALKMAAR - Een 28-jarige gevangene heeft vandaag vijf jaar cel gekregen voor het nagenoeg blind maken van een andere gedetineerde in de gevangenis in Heerhugowaard. De medeverdachte is door de rechtbank in Alkmaar vrijgesproken.

De verdachte heeft zijn slachtoffer verminkt door een bijtende vloeistof in het gezicht te gooien. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Voor de 29-jarige medeverdachte was ook vijf jaar cel geëist voor het aansporen en helpen van de dader, maar de rechtbank acht dit niet bewezen.

De man moet ook nog een schadevergoeding van 190.000 euro aan het slachtoffer betalen, waarvan 100.000 euro smartengeld is.

Lees ook: Vijf jaar cel geëist tegen duo dat medegevangene zo goed als blind maakte

Het incident gebeurde vorig jaar november in de gevangenis. Volgens bewakers klonk een 'een gil die door merg en been ging'. Toen zij gingen kijken, troffen ze het slachtoffer kruipend over de vloer aan. De ogen van het slachtoffer zijn direct in de doucheruimte uitgespoeld en dezelfde middag is hij geopereerd. Toch heeft dit niet geholpen, de man ziet vrijwel niets meer met zijn linkeroog en heeft beperkt zicht met zijn rechtoog. Ook is hij blijvend verminkt.