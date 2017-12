LIVE NH Sport met Telstar - De Graafschap en Jong Ajax - FC Volendam

VELSEN-ZUID - Telstar speelt de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis tegen directe concurrent De Graafschap. FC Volendam speelt uit, maar blijft in Noord-Holland. Tegenstander op sportpark De Toekomst in Amsterdam is Jong Ajax. NH Sport is er natuurlijk live bij.

Telstar en De Graafschap ontlopen elkaar amper op de ranglijst. De Witte Leeuwen staan na achttien wedstrijden op de vierde plek met 30 punten. De Graafschap staat vijfde met een puntje minder dan de Velsenaren. Simon Kistemaker was in het verleden trainer van Telstar en van De Graafschap, hij voorspelt een spannend duel maar durft op voorhand geen winnaar te voorspellen.

Telstar-trainer Mike Snoei verheugt zich op het duel tegen de ploeg uit Doetinchem: "Clubs als De Graafschap moeten meedoen om het kampioenschap. Het is dan ook prachtig dat we boven De Graafschap staan." Na het ontslag van Alex Pastoor als trainer van Sparta gaat het gerucht dat Snoei in beeld is bij de Rotterdammers. Snoei: "Ik ben alleen bezig met Telstar. Eerst De Graafschap en dan zien we wel verder."

Telstar - De Graafschap begint om 20.00 uur en Rob Wanst verzorgt het wedstrijdcommentaar in NH Sport.

FC Volendam

De mannen van Misha Salden spelen in Amsterdam tegen Jong Ajax. FC Volendam kan niet tevreden zijn over de eerste helft van het seizoen. In de laatste vier wedstrijden haalde Volendam weliswaar tien punten op, maar in de duels daarvoor verspeelde Volendam heel veel punten. Achttien duels leverden zeventien punten op en de zeventiende plek op de ranglijst. Om met een goed gevoel de winterstop in te gaan, wil Misha Salden graag een overwinning boeken. Dat wordt wel lastig tegen de nummer drie in de Jupiler League.

Misha Salden beschikt over een fitte groep en laat dezelfde elf basisspelers opdraven als in de wedstrijd tegen RKC. Ook aanvoerder Kees Kwakman staat - ondanks zijn rugklachten - gewoon in de basis. Spits Teije moet vanaf de tribune toekijken, hij zit een schorsing uit.

Jong Ajax

Trainer Michael Reiziger van Jong Ajax heeft een bijzondere week. Na het ontslag van hoofdtrainer Marcel Keizer zit hij komende zondag als interim-trainer op de bank bij het eerste elftal dat het in de ArenA opneemt tegen Willem II. Na de winterstop keert hij weer terug bij Jong Ajax, want de Amsterdammers willen Utrecht-trainer Erik ten Hag aanstellen als nieuwe hoofdtrainer. Winston Bogarde neemt bij Jong Ajax - FC Volendam de taken van Reiziger waar.

Kortom: er valt voldoende te vertellen over Jong Ajax - FC Volendam. De wedstrijd begint vanavond om 20.00 uur en verslaggever Edward Dekker praat je helemaal bij op NH Radio. NH Sport begint al om 19.00 uur; presentator Rob Wtenweerde heeft naast het laatste sportnieuws ook lekker veel muziek bij zich.