Verdachte gijzelde twee vrouwen: een van slachtoffers is collega Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

DEN HELDER - Er wordt langzamerhand meer duidelijk over de gijzeling van vanmorgen bij de TESO-veerhaven in Den Helder. Zo had de verdachte niet één, maar twee vrouwen gegijzeld.

Dat vertelt de politie aan NH Nieuws. De verdachte is een 47-jarige vrouw uit Breezand. Zij zou eerst een 33-jarige vrouw uit Den Helder hebben vastgepakt en met een mes op haar keel hebben gegijzeld. Vlak daarna zou zij een andere vrouw hebben vastgehouden. Het tweede slachtoffer is een collega van de verdachte bij schoonmaakbedrijf Asito en ze waren voor hun werk op weg naar een bungalowpark op Texel, dat laat een woordvoerder van het schoonmaakbedrijf weten aan NH Nieuws. De politie zegt dat de gijzelactie waarschijnlijk niet gericht was op de personen zelf. Lees ook: VIDEO: Gijzeling Den Helder voorbij: verdachte overmeesterd Een ooggetuige vertelt aan NH Nieuws hoe hij eerst allemaal geschreeuw hoorde en toen zag dat er een vrouw gegijzeld werd. "Toen zag ik ook het mes waar die vrouw mee bedreigd werd." Een speciale politie-eenheid kon de gijzeling na ruim twee uur beëindigen, zonder dat er mensen gewond raakten. Met de slachtoffers gaat het, ondanks de omstandigheden, goed.