Tochtje in luchtballon laat 95-jarige vrouw stralen: "Het was helemaal niet eng"

NOORD-HOLLAND - De 95-jarige mevrouw Van Weel uit de Goorn had afgelopen 25 september de dag van haar leven. Haar grote wens kwam uit: ze mocht een tochtje maken in een luchtballon. En dat vond ze helemaal niet eng. Integendeel: ze genoot met volle teugen. NH Telt Af blikt vandaag terug op de aandoenlijkste momenten van 2017 en telt af van 10 naar 1.

10. Brammetje de stationskat

Hij is inmiddels een begrip op station Weidevenne: kater Brammetje. Sinds een jaar woont hij bijna permanent op het treinstation en begroet hij iedere dag de reizigers. Het enige dat Brammetje nog thuis bij zijn baasje Anneke doet is eten, want daar kan hij geen genoeg van krijgen.



9. Zoektocht naar een verdwenen ring

Na een dag klussen in de tuin kreeg Harry Wijnstra afgelopen november de schrik van zijn leven: hij was zijn ring verloren. 59 jaar geleden kreeg hij de dierbare ring van zijn vader. Henk Dal hoorde het verhaal bij June op NH Radio en besloot onmiddelijk om Harry te helpen. Gewapend met een metaaldetector trok Harry naar Wijdewormer en ploegde hij samen met Henk de tuin om.



8. Lief liedje voor een puppy

Binnen een halfjaar meer dan een miljoen views, dat lukt niet iedereen die een filmpje op Facebook plaatst. Maar dit filmpje is dan ook wel zo aandoenlijk, dat een stel uit Heerhugowaard het voor elkaar kreeg in januari van het afgelopen jaar. In het filmpje zingen zij een liedje voor hun cavalierpuppy Lucy dat de harten van de kijkers doet smelten.



7. Honderd euro voor een selfie

De gemeente Zaanstad kwam in juni met een campagne om mensen op tijd voor een opengaande brug te laten stoppen. Jongeren ontvingen een brief waarin werd aangekondigd dat ze 100 euro konden winnen als ze een selfie voor een rood licht bij een brug maakten. NH Nieuws nam een kijkje bij een van de bruggen en kwam een jongen tegen die de opdracht niet helemaal had begrepen.



6. Dolle pret bij WK schapendrijven

Ine Verrijn Stuart uit Naarden had op 14 juli de dag van haar leven. Ze is enorm fan van schapendrijven, maar dreigde dit jaar het WK in Hoogwoud te moeten missen. Dat kon onze NH Nieuws-verslaggever niet laten gebeuren en hij besloot haar een lift aan te bieden. Ine kon haar geluk niet op.



5. Potje met geld voor trampolinespringer

De 11-jarige Jouke Windig uit Castricum werd afgelopen jaar Nederlands kampioen, maar wilde zich ook meten met de beste trampolinespringers van de wereld tijdens internationale wedstrijden. Dat kost alleen flink wat geld en dat had hij nog niet. Op de vraag of er geen potjes zijn om jonge sporters zoals Jouke te ondersteunen, gaf hij een verrassend antwoord.



4. Redders van een kat in nood

Een jong katje had zich begin september nog al in de nesten gewerkt door een ondergrondse afvoerbuis in te kruipen. Het diertje ging steeds verder de buis in, totdat het klem kwam te zitten. Werknemers van een installatiebedrijf twijfelden geen moment en kwamen in actie. Alles werd uit de kast getrokken om het diertje te bevrijden.



3. Dovenpraat tijdens rolstoelvierdaagse

De Vierdaagse werd afgelopen jaar niet alleen gewandeld, maar ook met de rolstoel afgelegd. In Middenbeemster werd dit jaar de eerste rolstoelvierdaagse georganiseerd. NH Nieuws was erbij en betrapte een 'dove' deelnemer op een aantal opvallende en aandoenlijke uitspraken.



2. Geadopteerde eendjes

Cate Oud uit Sint Pancras trof afgelopen mei twee jonge eendjes aan in de bosjes van een sloot. Moeder was met haar andere kroost, maar zonder deze twee kleintjes vertrokken. Cate besloot de schattige eendjes op te vangen en ze Tjibbe en Eddie te noemen. Het was dus even een beestenboel in huize Oud deze zomer, totdat de twee snaterbekjes oud genoeg waren om teruggezet te worden in de sloot.



1. Oma in een luchtballon

En dan het aandoenlijkste moment van het afgelopen jaar: de 95-jarige mevrouw Van Weel mag met haar kinderen en kleinkinderen een tochtje maken in een luchtballon en straalt de hele dag.

Dat de ballonvaart van afgelopen september mevrouw Van Weel absoluut niet heeft afgeschrikt voor avontuur, blijkt als we haar en haar dochter eind dit jaar opzoeken. "Ik ben helemaal niet bang, ik zou zo weer gaan", zegt ze laconiek. Binnenkort wacht haar al een ander avontuur: "Ik ga achterop de motor bij m'n zoon", vertelt ze lachend.