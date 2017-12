Hoogzwangere vrouw overvallen met mes in Amsterdamse tabakszaak

AMSTERDAM - (AT5) Eind september is een zwangere medewerkster van een tabakszaak in Amsterdam overvallen. "De mensen die dit doen, die weten niet wat voor schade en consequenties dit heeft voor de mensen achter de kassa", vertelt het slachtoffer in opsporingsprogramma Bureau 020.

Jill is 24 weken zwanger als ze op 9 september aan het opruimen is in de winkel aan de Hugo de Grootstraat. Opeens staat er een overvaller met een mes achter haar. De jonge man eist dat het slachtoffer de la van de kassa opent. Ze probeert de man nog van gedachten te veranderen maar geeft uiteindelijk toch toe. "Want ik stond met een dikke buik achter de toonbank en ik was toch bang dat als hij uit zal halen, dat hij toch als eerst in mijn buik zal prikken", vertelt Jill.

Ondanks de dikke buik van het slachtoffer, gaat de dader gewoon door met de overval. Nadat de man klaar was en de kassa leeg had gehaald, bood hij nog zijn excuses aan. "Hij keek me aan en zei 'sorry', maar daar kopen we niks voor."

Jonge overvaller

De politie zegt in Bureau 020 het incident 'beangstigend' te vinden. Er zijn geen beelden van de overval zelf, maar het slachtoffer is wel vastgelegd door een camera in de buurt. "Wat opvalt is dat het een hele jonge overvaller lijkt te zijn", aldus de politie.

Derde dochter

Twee weken gelden is Jill bevallen van haar derde dochter en zij heeft nog verlof. Eind februari gaat ze weer aan het werk. "Je moet er voor je kinderen zijn en er moet tenslotte ook geld verdiend worden", aldus Jill.