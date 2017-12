Bandidos in beroep tegen verbod

NOORD-HOLLAND - Motorclub Bandidos gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Die besloot deze week dat de motorclub per direct verboden moet worden. Kort na de uitspraak maakte de advocaat van de motorclub al bekend dat Bandidos waarschijnlijk in hoger beroep zou gaan.

Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale als internationale afdeling. Advocaat Marnix van der Werf van Bandidos gaat tegen beide verboden in beroep, liet hij vandaag weten.

De rechter oordeelde woensdag dat Bandidos Motorcycle Club verboden moet worden omdat het geweld pleegt en stimuleert en geweldsincidenten van leden worden beloond. De club handelt in strijd is met de openbare orde, aldus de rechter.



Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden. Er was ook een clubhuis in Heerhugowaard, maar inmiddels zit Bandidos daar niet meer. De club heeft afdelingen over de hele wereld.