Documentaire 'Leven na de Koepel': hoe gaat het met de voetballers van FC De Koepel?

HAARLEM - Op 18 december 2015 vond er in het oude HFC Haarlem-stadion een memorabele wedstrijd plaats. Het eerste van FC Haarlem-Kennemerland tegen een team van vluchtelingen uit de Koepelgevangenis, FC De Koepel. Nu, twee jaar later, zoekt NH in de documentaire 'Leven na de Koepel' uit hoe het met de voetballers gaat.

De voetballers, voornamelijk Syrische vluchtelingen, verbleven in 2015 allemaal in De Koepel in Haarlem. De voormalige gevangenis deed dienst als tijdelijke opvang voor vluchtelingen. Inmiddels is de tijdelijke opvang gesloten en zijn de meeste vluchtelingen over het hele land verspreid.

FC Haarlem-Kennemerland vs FC De Koepel

Om de zorgen over de thuissituatie een beetje te verlichten, kwamen de vluchtelingen elke vrijdagavond samen bij voetbalclub FC Haarlem-Kennemerland om een balletje te trappen. Een grote groep Haarlemse vrijwilligers zorgde ervoor dat de trainingen in goede banen verliep.

Na enkele weken werd besloten om de beste voetballers tegen het eerste elftal van de Haarlemse club te laten voetballen, in het oude stadion van HFC Haarlem. NH-programmamakers Ron Flens en Paul Tromp volgden de spelers en Haarlemse vrijwilligers en maakten daar de documentaire 'FC De Koepel' over.

Coach Kareem

Samen met de Syrische vluchteling én coach van FC De Koepel, Kareem, gaan we nu op bezoek bij een deel van het voetbalteam. Voor Kareem is er de afgelopen twee jaar een hoop veranderd in zijn leven. Hij spreekt inmiddels goed Nederlands en zijn grote wens is uitgekomen: zijn vrouw is sinds een paar maanden in Nederland.

In Syrië was hij advocaat en nu loopt hij stage bij een uitzendbureau voor vluchtelingen in Bloemendaal. En hoe zou het nu bijvoorbeeld met aanvoerder Bassam zijn of met de talentvolle voetballer Nadim? Kijk naar de documentaire 'Leven na de Koepel'.

'Leven na de Koepel' wordt zondagavond 24 december ook uitgezonden op NH, om 21.15, 23.15 en 00.15 uur.