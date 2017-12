Deel dit artikel:











PVV doet in vier gemeenten mee aan gemeenteraadsverkiezingen Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De PVV gaat bij de verkiezingen volgend jaar in dertig gemeenten meedoen, veel minder dan Geert Wilders aanvankelijk wilde. In Noord-Holland doet hij mee in Den Helder, Zaanstad, Purmerend en Zandvoort.

Wilders kondigde in april van dit jaar aan dat hij in zestig gemeenten mee wilde doen. In Noord-Holland wilde hij naast de vier gemeenten waar hij nu meedoet, ook meedoen in Edam-Volendam. Later bleek dat dat niet kan omdat daar dankzij een fusie met de toenmalige gemeente Zeevang volgend jaar geen gemeenteraadsverkiezingen zijn. Er werd eind 2015 al een raad gekozen. Eerder zei Ilse Bezaan, fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland, nog dat voor bovenstaande gemeentes werd gekozen omdat op die plekken het 'meest kansrijk' is gestemd voor de partij. "Hier ligt op basis van de vorige verkiezingen de meeste potentie." Lees ook: In deze Noord-Hollandse gemeenten wil de PVV in de gemeenteraad Geert Wilders: "Ik ben blij dat ik vandaag bekend kan maken dat de PVV in 30 gemeenten zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Miljoenen Nederlanders kunnen op 21 maart stemmen op een partij die ook lokaal als enige echt opkomt voor onze cultuur, onze identiteit, onze vrijheid en dus tegen de islamisering. Die verstevigde basis gaan we de komende jaren verder uitbouwen. Daar verheug ik mij op!", laat hij weten.