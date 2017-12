Verdachte Amsterdammer maakte miljoenen buit met phishing e-mails

AMSTERDAM - De politie verdenkt een 23-jarige Amsterdammer en een 27-jarige vrouw uit Almere ervan dat ze miljoenen hebben afgetroggeld bij bedrijven. Samen met acht andere mensen zouden ze al jaren actief zijn en honderden slachtoffers hebben gemaakt.

De man en vrouw zijn de hoofdverdachten in deze zaak. Zij stuurden e-mails die zogenaamd van een bank kwamen. Via een link in de e-mail werd het slachtoffer naar een nagemaakte website gebracht. Op deze manier kregen de verdachten bankgegevens en pincodes in handen. Daarna werd een nieuwe pinpas in de naam van het slachtoffer aangevraagd. Een handlanger haalde deze pinpas uit de brievenbus.

Webwinkels

Met deze bankpassen bestelde de bende spullen bij verschillende webwinkels. Ook werd er geld weggesluisd naar anderen. Acht mensen zijn gearresteerd voor het onderscheppen van de bankpassen en ontvangen van gestolen geld.

Begin dit jaar kwam de zaak aan het licht toen een bedrijf in Zeeland aangifte deed. Zij was voor 215.000 euro opgelicht.