Situatie gijzeling onder controle: veerboot vaart weer

DEN HELDER - De dienstregeling van de veerboot TESO is weer op gang gekomen, meldt het bedrijf op Twitter. Om 11.10 uur vertrok de eerste boot weer om de gestremde reizigers te vervoeren.

De politie meldde op Twitter dat er op het moment van de gijzeling op de kade bij de TESO-veerboten veel vakantieverkeer op de weg was. De wegen op Texel en Den Helder waren gestremd, omdat de kade op last van de politie gesloten was.

