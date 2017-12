Hatzidiakos en Van Rhijn in basiself AZ

ALKMAAR - AZ treedt morgenavond in eigen huis tegen Heerenveen aan met Ricardo van Rhijn en Pantelis Hatzidiakos in de basis.

Van Rhijn neemt de plaats in van de geschorste rechtsback Jonas Svensson, waardoor Pantelis Hatzidiakos terugkeert in het hart van de defensie.

In het bekerduel met Fortuna Sittard van afgelopen weekend moest Hatzidiakos nog zijn plaats afstaan aan Van Rhijn op de rechter centrale verdedigingsplek.

Verder is iedereen fit bij AZ. De wedstrijd tussen de nummer drie en acht van de eredivisie begint zaterdag om 19:45 uur en is live te volgen in een extra uitzending van NH Sport.