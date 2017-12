Grote zorgen over verkeer bij Hoornse basisscholen: "Voortdurend situaties waarin het bijna fout gaat"

ZWAAG - Voor ouders en kinderen ontstaan er gevaarlijke situaties wanneer zij naar een van de twee basisscholen aan De Strip in Zwaag fietsen. Om de grote stroom van auto's te wijzen op hun rijgedrag, heeft het CDA gisterochtend actie gevoerd.

In een brief hebben Socrates OBS en de Roald Dahlschool aan ouders gevraagd om extra voorzichtig te zijn op de weg, meldt het Noordhollands Dagblad. De ouders wordt verzocht hun verkeersgedrag aan te passen en goed op te letten. Het CDA heeft gisteren ook een brief aan automobilisten uitgedeeld om extra goed op kinderen te letten in de buurt van scholen. Ook gaven ze de leerlingen ieder een toeter, zodat ze extra opvielen.

Veel auto's rijden iedere ochtend over de twee rijbanen, met daartussen een zachte berm. Hierdoor moeten ouders met hun kinderen twee keer oversteken. Vlak bij de scholen staan er ook geen verkeerslichten. Voetgangers en fietsers worden daarom niet vaak voorgelaten, ook al zijn er wel zebrapaden.

Veel bijna-ongelukken

De directeur van de Roald Dahlschool, Kirsten Collin, maakt zich veel zorgen over de verkeerssituatie. Ze was gisteren aanwezig bij de actie. "Omdat er veel bijna-ongelukken zijn, hebben we ouders al eens op geattendeerd dat ze de fietsverlichting goed in orde moeten hebben. Daar kwamen veel reacties op", vertelt ze aan de krant. "Een vader nodigde me uit om 's ochtends mee te fietsen. Daar ben ik erg van geschrokken, je ziet voortdurend situaties waarin het bijna fout gaat."