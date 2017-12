'Erik ten Hag na weekend nieuwe trainer Ajax'

AMSTERDAM - Erik ten Hag wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Volgens De Telegraaf wordt de huidige coach van FC Utrecht al na het weekeinde gepresenteerd als opvolger van de gisteren ontslagen Marcel Keizer.

Ten Hag zou in zijn huidige contract hebben staan dat hij voor 700.000 euro mag vertrekken, schrijft de krant. De 47-jarige oefenmeester is een goede bekende van Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van Ajax. Beiden hebben een verleden bij Go Ahead Eagles. Na zijn vertrek uit Deventer leidde Ten Hag de beloftenploeg van Bayern München.

Gisteren werd bekend dat Marcel Keizer ontslagen is bij Ajax door tegenvallende resultaten. Even later werd vermoedelijk Peter Bosz gespot bij de Johan Cruijff Arena, wat voor geruchten zorgde dat Bosz terugkwam bij Ajax. Dat blijkt volgens de krant niet waar te zijn.