AD-hoofdredacteur na afgang bij Jinek: excuus voor Haarlemse oliebollenbakker Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - De haringtest van het Algemeen Dagblad is net in het nieuws geweest en nu is ook discussie ontstaan over de oliebollentest van de krant. In het programma Jinek werd gisteravond bekendgemaakt dat de cijfers die in de krant aan de oliebollen worden gegeven, niet door het testpanel zijn bedacht, maar door journalisten van het AD.

Afgelopen jaar kwam de allerslechtste oliebol volgens het AD uit Haarlem. De oliebollen kreeg een 1. Onbegrijpelijk, vonden de eigenaren van de Hollandsche Gebakkraam H.J. Bakker het. Jaren geleden eindigde de kraam nog op nummer 2. "Hoe kun je eerst op nummer 2 eindigen en nu laatste worden?", vroeg eigenaresse Bianca van Rijn zich gisteravond hardop af bij Jinek. Lees ook: 'Slechtste' oliebollenbakker van Nederland: "Paar jaar geleden wonnen we nog, heel typisch" In het programma werd bekendgemaakt dat het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO), dat testers levert voor het oliebollenpanel, nooit lagere cijfers geeft dan een 3 of een 4 en nooit hoger dan een 8,5. Daarover zei AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis, die ook bij Jinek zat: "Ik moet je bekennen dat dit nieuw voor mij is. Ik zit hier een beetje lullig nu." Ook zei hij dat de teksten die bij de cijfers staan niet worden geschreven door het testpanel, maar door journalisten van de krant. Geëmotioneerd

Tegen de geëmotioneerde oliebollenbakkers uit Haarlem zei hij: "Ik zit bijna te denken als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet dat je als laatste bent geëindigd." Vandaag bood hij op Twitter excuses aan voor zijn optreden in het tv-programma. "Mensen, dat was een afgang gisteren bij Jinek. Ik was niet goed geïnformeerd over onze teksten en maakte uit irritatie een foute opmerking. Mijn excuses. Ik ga het rechtzetten." Nijenhuis beloofde in het NOS Radio 1 Journaal een bloemetje te sturen naar de oliebollenbakkers uit Haarlem. Ook zei hij vandaag precies uit te zoeken hoe de AD-oliebollentest in elkaar zit. Nijenhuis verzekert dat bij de komende oliebollentest in de krant er geen cijfers onder de 3 worden gegeven. "We zijn op zoek naar de beste oliebol. niet de slechtste."