Zeven jaar cel voor kapitein voor cocaïnesmokkel Foto: Landelijk Parket Foto: Landelijk Parket Foto: Landelijk Parket

DEN HELDER - Een kapitein van een kotter is gisteren door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar wegens cocaïnesmokkel. De zaak ging om een partij van ruim 700 kilo cocaïne die de douane begin 2015 in de haven van Den Helder ontdekte.

Twee bemanningsleden van de kotter kregen 42 maanden cel opgelegd. De man die vanuit de haven met de cocaïne in een bestelbus op pad ging, Edin K., kreeg 30 maanden. De twee broers Peter en Jan P. werden beschouwd als tussenpersonen en zijn vrijgesproken. Tegen hen was door het Openbaar Ministerie negen jaar celstraf geëist. Lees ook: Tot negen jaar cel geëist tegen mannen die 700 kilo coke smokkelden De waarde van de drugs betrof een slordige 20 miljoen euro.