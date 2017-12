Fietser belandt op motorkap bij aanrijding in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een fietser is gisteravond zwaargewond geraakt na een verkeersongeval op de kruising van de Admiraal de Ruijterweg en de Reinier Claeszenstraat in het Amsterdamse Bos en Lommer.

Het slachtoffer was een man die samen met zijn zoon een ritje maakte op de fiets. Bij een voorrangsfout botste hij met een personenauto. De fietser belandde op de motorkap en kwam tegen de voorruit terecht. Zijn zoontje van tien jaar zag hoe zijn vader werd geschept door de auto. Hij werd opgevangen door omstanders en hulpdiensten.

Meerdere hulpdiensten en een ambulance kwamen op de melding af. Het slachtoffer is met hoofd- en heupletsel met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam. De automobilist bleef ongedeerd en is ter plaatse door de politie gehoord.

Het tramverkeer lag in beide richtingen meer dan anderhalf uur stil. De auto is afgesleept door een berger.