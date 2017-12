Korpschef Akerboom wil psychische hulp in elke wijk

NOORD-HOLLAND - Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er in elke wijk een psychisch hulpverlener beschikbaar is. Akerboom merkt dat de politie steeds vaker met spoed moet uitrukken vanwege noodsituaties door verwarde mensen.

Hij pleit daarom in een interview met het AD voor meer psychische hulp. "In de preventie lijken de touwtjes wat te zijn losgelaten en er zijn inrichtingen verkleind. Het zou goed zijn als in elke wijk een ggz-medewerker werkt, want nu zijn wij dat", aldus de korpschef in het dagblad.

Akerboom roept gemeenten en de landelijke politiek op om de zorg voor psychiatrische patiënten te intensiveren. "We zijn het nationale opvangcentrum geworden van verwarde en gewelddadige mensen. Hier moet een antwoord op komen."

