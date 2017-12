Meer en duurdere kerstpakketten dit jaar

NOORD-HOLLAND - Bedrijven hebben door de aantrekkende economie meer personeel en kopen daarom dit jaar meer kerstpakketten, ook geven bedrijven meer uit aan de extraatjes.

Dat meldt De Telegraaf vandaag. Bart Poierrié van Kerstpakketten.nl ziet een stijging van 20 procent in het aantal kerstpakketten. Hij verkocht dit jaar 200.000 geschenken. "Het aantal werklozen is onder de 400.000 gezakt, dat zien wij terug in de leveringen."

Groothandel Makro die 1,5 miljoen eindejaarsgeschenken levert, heeft dit jaar de gemiddelde uitgave per geschenk zien stijgen van 40 naar 45 euro. "Bedrijven die al aan kerstpakketten deden, geven daar meer aan uit. Het is niet zo dat meer organisaties eindejaarsgeschenken zijn gaan uitdelen", aldus Lidushka Ruegebrink, marketingmanager kerstpakketten bij Makro.