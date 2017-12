Kwart basisschoolleerlingen motorisch onvoldoende

NOORD-HOLLAND - Een kwart van de basisschoolleerlingen in Nederland scoort een onvoldoende op bewegingsvaardigheid. Dat is de uitkomst van de zogeheten MQ-scan, die ruim 16.000 kinderen van zes tot en met elf jaar het afgelopen jaar ondergingen.

Dat schrijft De Telegraaf. "Deze uitslag is schokkend", stelt oud-topjudoka Ruben Houkes, een van de initiatiefnemers van het wetenschappelijk onderbouwde onderzoek naar de ontwikkeling van de motoriek bij kinderen.

"Dit onderzoek bevestigt dat een groot deel van de jeugd een motorische achterstand heeft. Het is goed om nu voor het eerst keiharde cijfers en objectieve inzichten te hebben. Dat een kwart van de kinderen in ons land minder vaardig beweegt, is echt iets waar we ons zorgen over moeten maken", aldus Houkes in De Telegraaf.

De MQ-scan is een aanvulling op de toetsing van cognitieve en sociale vaardigheden. Daarbij legt een kind een kort parcours af waar het onder meer moet rennen, springen en gooien.