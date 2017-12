'Peter Bosz op bezoek in Johan Cruijff Arena'

AMSTERDAM - (AT5) Voormalig Ajax-trainer Peter Bosz heeft donderdagavond laat een bezoek gebracht aan de Johan Cruijff Arena. Dat meldt AT5.

Herstel: AT5 heeft gisteravond hoogstwaarschijnlijk iemand anders aangezien voor Peter Bosz. Excuus daarvoor. Onderstaand bericht trekken zij terug. Er zijn inmiddels nachtkijkers besteld.

Bosz werd gezien door een AT5-verslaggever toen hij de Arena in zijn auto verliet. Op de beelden die de verslaggever maakte is niet heel duidelijk te zien wie er in de auto zit, door de felle koplampen. Maar ter plekke was Bosz duidelijk herkenbaar. De trainer is zeker twee uur binnen geweest. Wat er daar is besproken is niet bekend. Hiermee is het natuurlijk niet zeker dat de trainer weer terugkeert op het oude nest, al is dit voor veel Ajax-fans een grote wens.

Eerder vandaag werd bekend dat trainer Marcel Keizer is ontslagen, samen met zijn assistent Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp. Tijdens de komende thuiswedstrijd tegen Willem II volgt Michael Reiziger en Winston Bogarde het trainersduo op.

In tegenstelling tot de berichtgeving van AT5 meldt De Telegraaf vanochtend juist dat FC Utrecht-trainer Erik Ten Hag is aangewezen als de nieuwe coach. Volgens de krant wordt Ten Hag na het weekeinde gepresenteerd als de opvolger van Marcel Keizer.