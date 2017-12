Deel dit artikel:











Almansweide: Max en Irene bouwen aan hun droom

HILVERSUM - Na negen maanden bouwen is ook de hoogbouw bijna wind- en waterdicht. Dat is belangrijk, want dan kan de afbouw tijdens de wintermaanden gewoon doorgaan. Op de maandelijkse kijkdag van dit bijzondere bouwproject volgen we vandaag Max en Irene.

23 gezinnen bouwen samen hun droomhuis. Duurzame appartementen en woningen rondom een gezamenlijke tuin aan de voet van de berg bij Anna's Hoeve. Idealen worden realiteit, maar dat vergt wel heel veel overleg en geduld. Max en Irene zijn toevallig in het project gerold. Over duurzaamheid en energiezuinige warmtepompen hadden ze nooit echt nagedacht. Dat krijgen ze er gratis bij. Om het nieuwe huis in de Almansweide te kunnen betalen hebben ze twee jaar geleden hun huis aan de Kolhornseweg verkocht. De dochters waren de deur uit en het was daardoor veel te groot geworden. Bovendien vroeg het huis veel onderhoud en schilderen is niet de grootste hobby van de twee. Max wilde als natuurliefhebber een huis met een tuin, maar Irene een lekker appartement zonder trappen. In de Almansweide hebben ze een compromis gevonden. Een appartement op de begane grond met een flink terras en uitzicht op de gezamenlijke tuin. Bovendien grenst het nieuwe huis aan de natuur van Anna's Hoeve dus kan er volop gelopen worden.