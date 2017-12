NH Cultuur: Danny Terp mikt met zijn nieuwe levenslied op nummer 1-hit

AALSMEER - Een zekere nummer 1-hit. Zanger Danny Terp, tekstschrijver Dennis Beyerinck en muziekproducer Jeroen Dirksen geloven er heilig in.

Dennis schreef het nummer "Het leven is niet makkelijk, maar de dood evenmin" op basis van zijn eigen ervaringen. Ooit was hij miljonair door het verkopen van toiletpapier. Maar na de verkoop van zijn bedrijf, is hij alles kwijtgeraakt.

Danny Terp is een 32-jarige Aalsmeerder en allang geen onbekende meer in het Nederlandstalige muzieklandschap. Hij begon zijn zangcarrière op de camping waar zijn ouders een caravan hebben. Hij werd ontdekt door Arne Jansen die ook zijn eerste single "Zonder jou" gearrangeerd en geproduceerd heeft.

Cooldown Café

Na diverse omwegen komt Danny in 2011 in contact met componist/producer Jeroen Dirksen en dat resulteerde in de singles "Jij bent de liefste" en "Un dos tres". Hierna volgt in 2012 de single "Bara Bará Bere Berê". Ook wordt hij zanger bij de succesvolle formatie Cooldown Café waarmee hij begin 2014 meteen een Party Storm Award ontvangt als "Beste Apres Ski Act".

Na een drukke periode en vele optredens besluit Danny dat het weer tijd is om ook zijn solocarrière verder uit te bouwen. Het nummer "Het leven is niet makkelijk maar de dood evenmin" komt begin volgend jaar uit.