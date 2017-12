Overlijden Eberhard van der Laan verenigt Noord-Hollanders

NOORD-HOLLAND - Het hele land was in rouw op 5 oktober dit jaar toen de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan op 62-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van longkanker. Ook in Noord-Holland kwam zijn dood als harde klap, maar het verenigde de mensen ook in hun liefde en respect voor hem. Vanuit de hele provincie betuigden zij hun steun. NH Telt Af blikt vandaag terug op de ontroerendste momenten van 2017 en telt af van 10 naar 1.

10. 'Een wonder' voor verstandelijk beperkte krantenbezorgster

Een grote deceptie voor de verstandelijk beperkte Nicolette Sterk die elke dag de kranten bezorgt in de IJmuidense Rivierenbuurt. In november wordt haar elektrische fiets gestolen terwijl ze aan het werk is. "Omdat ze me niet mogen omdat ik een beperking heb", denkt ze zelf. Gelukkig staan er dan als 'een wonder' twee gulle gevers op.



9. Brand allesverwoestend voor Edamse ondernemers

In het centrum van Edam brandden in november een café, een boekwinkel en snackbar tot de grond af, tot groot verdriet van de eigenaars. Maar gelukkig komt er veel steun vanuit het dorp. Ze zetten er met z'n allen de schouders onder.



8. Held ontroerd door onderscheiding jaren na heldendaad

Het gebeurde al jaren geleden, maar de heldendaad is er niet minder groot door. Piet Loos redde met gevaar voor eigen leven in december 1996 zijn goede vrienden Pim en Lia, die door het ijs waren gezakt. Afgelopen september kreeg hij een onderscheiding van de burgemeester van zijn woonplaats Opmeer. "Dit had ik nooit meer durven dromen", aldus Piet.



7. Balletjuf in tranen na afbranden studio

Sportcomplex de Beeck in Bergen werd afgelopen oktober totaal verwoest vanwege een grote brand. Ook de balletstudio was niet meer te redden, tot groot verdriet van de balletjuffen. "Het was m'n huis, m'n alles", vertelde een emotionele Matthea Brouwer de volgende dag aan NH Nieuws.



6. Crowdfunding voor doodzieke Lisanne met Lyme

Ze is uitbehandeld in Nederland. Lisanne van der Vaart (25) uit Den Helder lijdt al twaalf jaar aan de ziekte van Lyme. Een behandeling in Duitsland is haar laatste hoop. Daarvoor werd in oktober een crowdfundingsactie opgezet. "Misschien kan ik dan ooit nog eens mijn eerste autoles nemen", droomt ze.



5. Verbondenheid bij onthulling Nationaal Monument MH17

Afgelopen juli werd, drie jaar na de ramp met de MH17, het Nationaal Monument MH17 onthuld in Vijfhuizen onder toeziend oog van de Koning en Koningin, de Minister-President en tweeduizend nabestaanden. "Het lint dat mensen moet verbinden, dat de omgeving verbindt, verbond ons allen vandaag", zei nabestaande Robbert van Heijnningen na afloop.



4. Overleden kindje bewaard via 'watermethode'

De Nieuw-Vennepse Ilona wist afgelopen oktober van iets heel verdrietigs toch - in haar eigen woorden - 'iets heel moois' te maken. Ze kreeg een miskraam en bewaarde het kindje vervolgens in een bakje in de koelkast, om zo op haar eigen tempo afscheid te kunnen nemen.



3. Nog steeds groot verdriet om doodgereden Fleur

Een jaar nadat het noodlot toesloeg, is het verdriet nog steeds ondragelijk voor de vader van Fleur Balkesteijn uit Hilversum die in 2016 werd doodgereden. "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk", vertelde hij afgelopen november aan NH Nieuws. "Zelfs als je naar de McDonalds gaat, dan denk je: 'Moet ik nog iets voor Fleur meenemen?'"



2. Indrukwekkend eerbetoon voor 'Appie' Nouri

De straat waar het ouderlijk huis van Abdelhak Nouri staat, stond afgelopen juli vol met niet alleen Ajax-fans, maar voetbalfans vanuit het hele land. Zij betuigden hun steun aan de familie van de Ajax-speler, die een week eerder op het voetbalveld tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk in elkaar zakte en in een coma belandde.



1. Overleden Eberhard van der Laan zorgde voor verbinding

De geliefde burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan is niet meer. Hij overleed op 5 oktober, nadat hij eerder dit jaar vertelde longkanker te hebben. Dat de burgemeester de prachtige gave had mensen te verbinden, bleek tijdens zijn uitvaart, maar ook in de weken voor zijn dood. In september wordt er een massaal applaus georganiseerd voor zijn ambtswoning. Met organisator Ceasar Bast kijken we terug op die bijeenkomst, waar mensen uit alle uithoeken van het land naartoe waren gekomen.