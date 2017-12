Vader gaat achter Alkmaarse pedo aan: "Dan maar iets minder vriendelijk"

NOORD-HOLLAND - In juni is voor Cornell Gorsselink uit Alkmaar, vader van twee dochters, de maat vol. Hij brengt eigenhandig de pedofiel die zijn meiden lastigvalt naar het politiebureau. En dat was niet het enige dat in Noord-Holland de gemoederen bezighield dit jaar. NH Telt Af blikt vandaag terug op de spraakmakendste momenten van 2017 en telt af van 10 naar 1.

10. De Bennebroekse 'iceman'

Je moet er niet aan denken om in de vrieskou buiten te fietsen met alleen een korte broek aan. Toch doet Frans Selhorst uit Bennebroek dit bijna dagelijks. Iedereen verklaart hem voor gek, maar hij heeft er een hele goede reden voor. En dat legt hij in deze video haarfijn uit.



9. Gigantische ontploffing na gaslek

'Wel tien keer zo hard dan een vliegtuig': buurtbewoners schrikken zich rot als op een oktoberavond dit jaar in Alkmaar een put ontploft na een gaslek. De klap is tot in de verte te horen en ook de volgende dag bij daglicht is de impact goed te zien.



8. Wiebelende vliegtuigen door zomerstorm

Deze zomer hadden we meerdere keren te maken met een flinke storm. Veel vliegtuigen ondervonden hier last van en sommige piloten besloten zelfs een doorstart te maken. En dat leverde spannende beelden op.



7. Sinkhole zorgt voor chaos

We zien ze weleens in Amerika, maar in Nederland komen ze toch minder vaak voor: sinkholes. Toch was het in november raak in Amsterdam. Een waterleiding was gesprongen en zorgde voor een groot gat in het wegdek. En dat zorgde voor chaos bij het verkeer en omwonenden.



6. Rattenplaag drijft Hilversummer huis uit

Zijn huis is praktisch onbewoonbaar. Sterker nog, Theo de Wagenaar uit Hilversum mag van de dokter zijn huis niet eens meer in. In anderhalf jaar ving hij er 55 ratten. En er zitten er nog veel meer in huis. De stank is niet te harden.



5. Steun voor Sint-Maarten

Ook de Noord-Hollanders leefden afgelopen september mee met de slachtoffers van de verwoestende orkaan die over het Caribische eiland Sint-Maarten raasde. Sommigen hebben er zelfs familie, zoals de Haarlemse Marlon. Volgens zijn moeder lijkt het eiland wel 'een oorlogsgebied'.



4. Elfjarige jaagt belagers weg

De elfjarige Tony uit Zaandam laat deze zomer zien wat een dappere jongen hij is. Op een zomerse dag wordt hij van zijn fiets getrokken en in elkaar geslagen door twee mannen. Eigenhandig jaagt hij ze weg.



3. Een emmer vol mensenpoep voor de deur

Redney Broerse uit Den Helder wist niet wat hij zag toen hij in januari een emmer vol met poep vond voor het café van zijn schoonmoeder. De brandweer moest de hele straat afzetten om de boel op te ruimen. Redney denkt dat iemand jaloers is op het goedlopende café van zijn schoonmoeder.



2. Discriminatie van ijssaloneigenaresse

Gilly Emanuels, eigenaresse van ijssalon 't Perronnetje in Hilversum had een zware zomer. Zij werd stelselmatig gepest en gediscrimineerd door een groep hangjongeren. Het werd zelfs zo erg dat ze het gevoel had voor eigen rechter te moeten spelen.



1. Pedopakker zoekt gerechtigheid

Cornell Gorsselink is ten einde raad als hij deze zomer eigenhandig de pedofiel die zijn dochters online lastigvalt bij de politie aflevert. Een dag later krijgt zijn 12-jarige dochter echter weer een berichtje van René K. die voorlopig vrij is gelaten. Cornell staat niet voor zichzelf in.



Drie maanden later spraken we Cornell weer. René K. bleek weer de fout in te zijn gegaan, nadat hij een tijdje vastzat. Vervolgens werd hij weer vastgezet, maar Cornell blijft alert. "Ik zou het zo weer doen, maar dan gaat hij iets minder makkelijk mee", zei hij vastberaden.