Gekke wegbelijning werkt op de lachspieren: "Het lijkt wel een rits"

NOORD-HOLLAND - Het was bedoeld om fietsers meer ruimte te geven op de weg, maar de nieuwe belijning in de straat Kerkbuurt in Oostzaan werkte vooral op de lachspieren. Het werd een regelrechte hit op internet. En dat was niet het enige waar Noord-Holland heel hard om moest lachen dit jaar. NH Nieuws blikt vandaag terug op de meest hilarische momenten van 2017 en telt af van 10 naar 1.

10. Naakt fietsen voor het milieu

Ze doen het om aandacht te vragen voor het milieu en voor de veiligheid van fietsers in Amsterdam. Ook dit jaar reed een grote groep fietsers weer naakt door de stad. "Ik heb het wel vaker gedaan", zegt een deelnemer zonder enige gêne.



9. 50-plus-vloggers door het stof

Dat vloggers niet altijd jonge mensen hoeven te zijn, bewezen de Gooise Doetje en Riekeltje afgelopen jaar. Met hun 50-plus-vlogs veroverden ze honderden YouTube-volgers. Een beetje ontdeugend waren de dames ook wel, en daarvoor moesten ze 'boeten'...



8. Voetbalteam redt schaap

Speelsters van het voetbalteam VVV Limmen verrichtten april dit jaar een kleine heldendaad: zij redden een schaap uit de sloot. De dames hielden er naast modderige sokken ook een lachstuip aan over.



7. Verkeersregelaar support marathonlopers

Een enthousiaste verkeersregelaar kon het niet nalaten tijdens de Marathon van Amsterdam naast het verkeer te regelen ook de deelnemers aan de moedigen. 'Vamos, vamos', klonk het uit de mond van de van origine Colombiaanse man. Of op z'n Amsterdams: 'Hey, lopen ouwe!'



6. Beveiliger danst erop los

Beveiliger Lorenzo 'voelde de beat wel', afgelopen juni tijdens het Amsterdamse festival Open Air. En daar kon iedereen van meegenieten, want een filmpje van de dansende beveiliger ging viral op internet. Moet kunnen toch?



5. De verliefde zwaan

Zwanenkoppels staan erom bekend dat ze hun hele leven bij elkaar blijven. Maar deze mannetjeszwaan in Beverwijk was in april even heel erg afgeleid door een prachtige Volkswagen. Of was hij verliefd op zijn eigen spiegelbeeld?



4. Flip de surfhond

Nog meer eigenaardige dieren kleurden 2017. Flip, een hond uit Purmerend, genoot de hele zomer van het uitzicht vanaf zijn surfplank. Hij spande zijn baasje voor het karretje. Die trok hem met de boot voort door de Purmerendse wateren.



3. Remy het voetballende lammetje

Nog nooit eerder vertoond. Een lammetje dat zo goed kan voetballen. Lammetje Remy is vooral goed met het hoofd, zijn baasje ziet hem dan ook wel in de spits bij een topteam voetballen. Oordeel zelf of alle lof voor het diertje terecht was.



2. Eerste kennismaking met een koe

In het NH-programma van Streek in de Stad ruilt de Poolse Lucas, die in een Amsterdams hotel werkt, een dag met een boer in Zuidschermer. Daar komt hij voor het eerst in zijn leven in aanraking met een koe. En dat leverde hilarische beelden op.



1. De 'ritssluiting' van Oostzaan

En dan de klapper van het afgelopen jaar: de merkwaardige wegbelijning in Oostzaan. Weggebruikers die voor het eerst over de vernieuwde weg reden, konden hun lol niet op.

Ondanks de spot die ermee werd gedreven, hield de wegbelijning stand dit jaar. Volgens Joop Klinkhamer, de verantwoordelijk wethouder, zorgt de belijning ervoor dat fietsers zich veiliger voelen omdat auto's meer rekening met ze houden. Niet alle weggebruikers zijn het daar echter mee eens, is te zien in de volgende video.