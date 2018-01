Wat je dichtbij haalt is lekker

PURMEREND - We moeten meer groenten, fruit en vlees eten van de boer om de hoek. Dat zegt de Food Council Metropool Amsterdam. Het instituut waarschuwt voor verspilling en voedselveiligheid en vindt dat de voedselproductie drastisch moet veranderen.

Het is nog niet te laat maar het roer moet wel om. Liever vandaag dan morgen want met de verwachte bevolkingsgroei loopt de bestaande voedselproductie tegen haar grenzen aan. Terwijl er elders tekorten zijn gooien wij hier heel veel voedsel weg. Bovendien is de voedselketen complex en weten we nauwelijks waar ons eten vandaan komt. Daarnaast zetten de voedselschandalen ons aan het denken over de veiligheid van ons eten.

De Food Council pleit daarom onder meer voor kortere ketens. We moeten zo veel mogelijk voedsel kopen bij de boer om de hoek. Dan weten we wat we krijgen en is er geen onnodig transport. In Noord-Holland is dat niet zo moeilijk, want we produceren zelf volop groenten en fruit. Maar dat weten we niet altijd want in de supermarkt is dat niet duidelijk.

Westfries Gasthuis

Bij het Westfries Gasthuis in Hoorn is dat besef al langer doorgedrongen en sinds 2014 kookt men daar zo veel mogelijk met lokale producten. Verse kool en broccoli uit West-Friesland en paprika's en tomaten uit de Wieringermeer. Daarmee maken de koks van het ziekenhuis dagelijks zelf de maaltijden voor de patiënten. Bovendien kunnen de patiënten zelf bepalen wat en hoeveel ze willen eten waardoor er nauwelijks nog eten wordt weggegooid.

Vanaf 1 januari 2018 gaan ook de patiënten in het Waterlandziekenhuis in Purmerend kennis maken met de lokale keuken. De nieuwe manier van werken is iets duurder maar dat wordt gecompenseerd doordat er minder eten verspild wordt en daar is de Food Council blij mee. Voor een betere regionale voedselketen is meer samenwerking onontbeerlijk.