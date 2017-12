Leons leesproblemen zijn bijna verleden tijd dankzij Frans: "Ik kijk elke week uit naar zijn komst"

PURMEREND - Frans Kloet is vrijwilliger bij VoorleesExpress Waterland en leest één keer per week de 8-jarige Leon voor. Leon heeft namelijk moeite met lezen, maar dankzij Frans gaat het steeds beter.

Leons ouders zijn geen fan van het boek, dus voorlezen zat er niet echt in. En juist het samen lezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen, weet nu ook Carola, de moeder van Leon. "Ik durf het echt te zeggen: sinds dat Frans in ons leven is, gaat het hartstikke goed", vertelt ze enthousiast. Ook Leon is superblij met de vrijwilliger: "Ik kijk er elke week naar uit dat Frans komt."

Frans doet het met veel plezier: "Ik vind het zo belangrijk en mooi om een gezin te helpen met lezen. Het is erg dankbaar werk." Zijn hulp heeft resultaat. Leon presteert beter op school, zijn woordenschat is enorm gestegen en hij begrijpt ook beter wat hij leest. En Frans heeft zelfs Carola aan het lezen gekregen.

Deze maand brengen we een ode aan onbekende helden. In 'Zo voor Elkaar' schenken we aandacht aan de vele vrijwilligers die in onze provincie klaarstaan voor anderen. We zien wat een kleine moeite voor de een, heel veel betekent voor de ander. En dat levert ontroerende verhalen op. 'Zo voor Elkaar' is een serie van tien afleveringen, gemaakt door NH Nieuws in samenwerking met onze mediapartner AT5 en het Oranje Fonds.