Terugblik Hete Hangijzers: Lobby stemadvies van VV De Zouaven in 2014 pakt goed uit in Stede-Broec

STEDE-BROEC - Voetbalvereniging De Zouaven zette tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen vol in op twee nieuwe kunstgrasvelden. Met succes: de club heeft een kunstgrasveld gekregen waar volop gebruik van wordt gemaakt. Oud-voorzitter Niek Oud is er blij mee. "Het is een lang gekoesterde wens die is uitgekomen."

De club speelde destijds nog topklasse en moest het doen met een paar modderige grasvelden. Regelmatig vielen er trainingen uit omdat de velden niet bespeelbaar waren. En daarmee liepen ze volgens Oud een achterstand op. "Als je niet kan trainen, dan is dat heel vervelend. Voor het eerste elftal, maar ook voor de andere spelers." Lobby

Al jaren probeerde Oud een kunstgrasveld voor elkaar te krijgen, maar het lukt maar niet om het geld bij elkaar te krijgen. Toen de verkiezingen van 2014 eraan kwamen, besloot Oud stemadvies te geven op basis van de politieke partijen die beloofden de club te steunen. "Precies die partijen die achter ons stonden zitten nu in de coalitie. Dus of onze lobby heeft geholpen, zeg het maar." Het tweede veld staat nog altijd op de wensenlijst van de club, vooral voor de jeugd. "Het is ook voor hen fijn als ze net als wij op het kunstgras mogen trainen", vertelt keeper Aron van Loon uit het eerste elftal." Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl