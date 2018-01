Terugblik Hete Hangijzers: Geen financiële steun voor kledingbank Enkhuizen

ENKHUIZEN - Hennie Landman, initiatiefneemster van de voormalige kledingbank, is nog altijd teleurgesteld in de politiek. Vier jaar geleden vroeg ze aan de gemeente om financiële steun voor het voortbestaan van de kledingbank. Maar die kreeg ze niet, waardoor ze in het voorjaar van 2017 de boel heeft moeten sluiten. "Ik vind echt dat ze ons in de kou hebben laten staan."

Landman richtte de kledingbank op tijdens de crisis. Ze stak er haar hele ziel en zaligheid in en was 24 uur per dag met de kledingbank bezig. Na veel zeuren bij de gemeente kon ze in een anti-kraakpand terecht. De vaste lasten van het pand waren hoog door de energierekening. "Er zaten overal kieren en gaten in het pand en enkel glas. Daardoor moesten we bijna 500 euro per maand aan huur en vaste lasten betalen. Maar waarvan?"

Het initiatief was afhankelijk van donaties en dit geld ging snel op door de hoge vaste lasten. Ze vroeg ook de gemeente om financiële steun, maar die wilde niet bijdragen aan de kledingbank. "Ze zagen het als verkapte bijstandsuitkering en dat mocht niet. Ik vind dat heel erg, asociaal ook."

Stress

Landman stuurde naar veel bedrijven en instanties bedelbrieven om extra inkomsten te genereren. Maar in het voorjaar van 2017 was de koek op. Ze kon er niet meer van slapen en het gaf haar te veel stress. "Niemand wilde verder nog helpen en er was niemand om het over te nemen."

De kledingbank ging dicht en mensen uit Enkhuizen moeten sindsdien naar omliggende dorpen om kleding te halen. Bij kledingbank Stede-Broec is het aantal klanten uit Enkhuizen fors gegroeid. "We merken dat er een enorme behoefte aan kleding is vanuit Enkhuizen. Gelukkig kunnen ze bij ons terecht, vertelt Anisa Stello van de kledingbank.

Hennie kijkt met een naar gevoel terug op de kledingbank. "Ik deed het om mensen te helpen. Dan is het toch raar dat de gemeente mijn inzet niet wilde ondersteunen, terwijl er achteraf een flinke pot geld over was. Ze hadden me best kunnen helpen. Maar helaas is dit mijn mening en niet die van hen."