Help Haarlem Helpen Foto: NH Nieuws/Geja Sikma

HAARLEM - Lukt het om meer dan 12,3 miljoen euro voor Serious Request binnen te halen, nu het Glazen Huis in Haarlem staat? Dit recordbedrag werd vorig jaar ingezameld. De Haarlemse dj Giel Beelen van 3FM heeft er een hard hoofd in dat dit record nu verbroken gaat worden.. "Want wij zijn Houten Haarlemmers." Een beetje hulp vanuit Noord-Holland is dus meer dan welkom volgens hem.

Geschreven door Geja Sikma

